Mercato - PSG : Grosse confirmation pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 19 janvier 2022 à 7h45 par La rédaction

Un élément tend à confirmer l’option Pochettino pour MU en fin de saison. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien britannique The Manchester Evening News a révélé que les Red Devils auraient l’intention de passer rapidement à la vitesse supérieure au sujet du futur entraîneur. Le média révèle que le board mancunien souhaitait être définitivement fixé avant la fin de saison.

Si MU veut être fixé rapidement…

Si elles sont exactes, ces informations tendent à confirmer l’option Mauricio Pochettino. En effet, pour que le board de MU souhaite être fixé rapidement, c’est forcément qu’il a une idée précise du profil ciblé, et des conditions de l’opération. Or il avait travaillé en priorité le dossier Pochettino à l’automne dernier, l’affaire n’ayant pas abouti uniquement car Paris n’avait pas ouvert la porte. Mais sur le principe, il ne fait guère de doute que Pochettino et Manchester sont d’accord. A partir de là, il est en effet possible d’envisager que lorsqu’il fait savoir qu’il veut être fixé rapidement, le club mancunien programme une signature du technicien argentin, dont il estime qu’il ne sera très probablement pas bloqué par Paris au terme de la saison.