Mercato : Hatem Ben Arfa annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 19 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Officiellement de retour en Ligue 1, Hatem Ben Arfa annonce ses ambitions avec le LOSC et ne cache pas sa joie d'enfin retrouver la compétition, quasiment 9 mois après avoir disputé son dernier match.

Après l'OL, l'OM, l'OGC Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux, Hatem Ben Arfa va découvrir son septième club de Ligue 1. En effet, le LOSC vient d'officialiser la signature du meneur de jeu français qui s'est engagé pour six mois avec les Dogues. Neuf mois après son dernier match, avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa va donc retrouver la compétition avec le LOSC où il remplace numériquement Yusuf Yazici, prêté au CSKA Moscou. Et le natif de Clamart ne cache pas sa joie de faire son retour.

«Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition»