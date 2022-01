Foot - Mercato - LOSC

Mercato : L'énorme mise au point du LOSC sur Ben Arfa !

Publié le 19 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il n'ait plus joué depuis quasiment 9 mois, Hatem Ben Arfa est en bonne condition d'après Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du LOSC.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa va prochainement s'engager avec le LOSC pour remplacer Yusuf Yazici a officiellement été prêté au CSKA Moscou. « Ben Arfa est un joueur libre, il a des qualités. Il fait partie des potentiels joueurs intéressants pour nous », confirmait d'ailleurs Olivier Létang. Néanmoins, les doutes subsistent concernant l'état de forme du natif de Clamart qui n'a pas joué depuis le 2 mai 2021 avec les Girondins de Bordeaux. Mais Jocelyn Gourvennec s'est montré rassurant.

«De ce qu’on a vu de lui, il est "fit"»