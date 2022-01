Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé sait à quoi s'en tenir pour son avenir au Barça !

Publié le 18 janvier 2022 à 23h00 par B.L.

Face à la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé, Joan Laporta se préparerait à tous les scénarios possibles dans l'issue de ce dossier.

Le dossier Ousmane Dembélé pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochaines heures. Le quotidien catalan Sport a en effet annoncé qu'une ultime réunion devrait avoir lieu mercredi entre l'entourage du Français et la direction du FC Barcelone. Et si Ousmane Dembélé était amené à une nouvelle fois refuser l'offre de prolongation du Barça, Joan Laporta envisagerait plusieurs scénarios pour l'avenir de son numéro 7...

3 scénarios à l'étude pour le futur de Dembélé au Barça