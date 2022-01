Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé divise le Barça !

Publié le 18 janvier 2022 à 22h30 par A.C.

La fin de contrat d’Ousmane Dembélé est l’un des principaux sujets commentés en Catalogne, avec le FC Barcelone qui n’arrive toujours pas à le prolonger.

C’est littéralement la guerre ouverte. Alors que le FC Barcelone a publiquement mis la pression sur Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, c'est son agent qui est sorti du silence ce mardi. « Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux. Mais il faut dire la vérité. Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici » a déclaré Moussa Sissoko, au sur RMC Sport . « Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire ». Ce dossier semble en effet alimenter les tensions au sein du Barça, ou certains semblent être partisans de la méthode dure pour Ousmane Dembélé.

Xavi défend Dembélé... pour le moment