Mercato - OM : Longoria a tout tenté dans ce dossier sensible...

Publié le 21 janvier 2022 à 11h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara se dirige doucement vers un départ libre à l'issue de la saison. Pourtant, Pablo Longoria a tout fait pour qu'un tel scénario ne se produise pas.

C’est certainement l’un des dossiers les plus chauds de l’OM. Formé au club et membre de l’effectif professionnel depuis 2017, Boubacar Kamara voit son contrat expirer en juin prochain. Désormais libre de négocier avec qui il souhaite pour son avenir, le joueur de 22 ans voit son aventure avec le club phocéen arriver doucement vers la fin. Ainsi, Boubacar Kamara est annoncé en partance dès cet hiver afin d’éviter un départ gratuit à l’issue de la saison. Pourtant, Pablo Longoria a tout tenté pour parvenir à un accord avec le milieu défensif et qu'un tel scénario ne se produise pas.

Longoria a fait plusieurs proposition à Kamara ces derniers mois