Mercato - OM : Longoria s'est démené pour sa dernière recrue !

Publié le 21 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Officiellement joueur de l'OM, Sead Kolasinac a lâché ses vérités sur son arrivée en se prononçant notamment sur l'importance de Pablo Longoria.

En quête de renforts défensifs cet hiver, l'OM a obtenu la signature de Sead Kolasinac qui n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Le Bosnien s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le club phocéen et il était présent devant le média ce jeudi pour sa présentation officielle. L'occasion pour lui de souligner l'importance de Pablo Longoria dans son choix.

«Longoria m'a fait sentir qu'on me voulait»