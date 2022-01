Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino justifie son départ !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h15 par A.M.

Prêté au Sporting CP l'été dernier, Pablo Sarabia a justifié son départ du PSG et se réjouit d'avoir opté pour le club lisboète.

Recruté pour environ 20M€ par le PSG en 2019, Pablo Sarabia a connu des débuts encourageants avant finalement de subir la concurrence importante à son poste. En effet, avec l'arrivée de Lionel Messi l'été dernier, l'international espagnol a été poussé au départ et voyait son horizon totalement bouclé à Paris. C'est dans cette optique qu'il a été prêté au Sporting CP. Un choix qu'il ne regrette pas.

Sarabia justifie son choix