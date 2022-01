Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités cinglantes de Dupraz sur le cas Ignacio Ramirez !

Publié le 21 janvier 2022 à 7h00 par D.M.

Arrivé cet été à l'ASSE, Ignacio Ramirez ne sera resté que cinq mois dans le Forez. L'attaquant uruguayen est retourné en Uruguay. Ce jeudi, Pascal Dupraz est revenu sur le départ de l'attaquant.

Recruté par les dirigeants stéphanois dans les ultimes instants du mercato estival, Ignacio Ramirez n’est jamais parvenu à s’imposer et à convaincre en France. Prêté initialement à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant uruguayen a mis fin à son contrat cet hiver. « L’AS Saint-Étienne, le Liverpool Fùtbol Club (Uruguay) et Ignacio Ramirez ont trouvé un accord pour le retour de prêt anticipé de l’attaquant, à compter de ce jour. Arrivé dans le Forez l’été dernier, l’Uruguayen de 24 ans a disputé six rencontres sous le maillot Vert. L’AS Saint-Étienne remercie Ignacio Ramirez pour son professionnalisme et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière » peut-on lire dans le communiqué publié par l’ASSE.

« Il a joué 15 minutes avec moi en Coupe, j'ai trouvé cela très insuffisant »