Mercato - ASSE : Les confidences de Dupraz sur l’arrivée de Mangala !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h00 par T.M.

Depuis ce jeudi, Eliaquim Mangala est un joueur de l’ASSE. Un renfort évoqué par Pascal Dupraz.

Et de 5 pour l’ASSE ! Ce jeudi, les Verts ont officialisé leur 5ème recrue hivernale en la personne d’Eliaquim Mangala. Souhaitant se renforcer en défense centrale, Pascal Dupraz va donc pouvoir compter sur l’expérience de l’international français. Libre de tout contrat, Mangala s’est engagé pour 6 mois avec les Verts. Une joie pour le principal intéressé : « C’est une fierté de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Je prends la situation du club comme un challenge. Mon but est d’aider le club à s’en sortir, je sais qu’on va le faire ». Et pour le site de l’ASSE, Dupraz a lui aussi fait part de sa fierté de pouvoir compter sur sa nouvelle recrue.

« Un joueur qui va nous apporter de la sérénité »