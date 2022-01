Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Eliaquim Mangala s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 20 janvier 2022 à 21h00 par T.M.

Ce jeudi soir, l’ASSE a officialisé l’arrivée d’Eliaquim Mangala. Dans la foulée, le néo-Stéphanois a livré sa première réaction.

Ayant pour objectif de se maintenir en Ligue 1, l’ASSE a décidé de se renforcer durant ce mercato hivernal. Depuis début janvier, Pascal Dupraz voit ainsi les renforts se multiplier. Après Joris Gnagnon, ce sont Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub qui ont rejoint l’effectif stéphanois. Et depuis ce jeudi soir, il faut ajouter une nouvelle recrue à cette liste : Eliaquim Mangala. Alors que l’international français était libre de tout contrat, il s’est engagé pour 6 mois avec l’ASSE, venant ainsi apporter toute sa carrière.

« C’est une fierté de rejoindre l’AS Saint-Étienne »