Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mevlut Erding ouvre la porte à Pascal Dupraz !

Publié le 20 janvier 2022 à 20h00 par D.M.

Libre depuis son départ de Kocaelispor, Melvut Erding n'a pas fermé la porte à un retour à l'ASSE, qui recherche actuellement un avant-centre.

L’ASSE est à la recherche d’un avant-centre lors de ce mercato hivernal. Entraîneur du club stéphanois, Pascal Dupraz ne s’en cache pas et a activé plusieurs pistes. Le nom de Jean-Philippe Mateta apparaît, depuis de nombreux mois, dans l’orbite des Verts , mais Crystal Palace souhaite acter l’arrivée de son remplaçant avant de le libérer selon les informations exclusives du 10Sport.com. L’ASSE poursuit ses recherches. Et ce jeudi, un attaquant a proposé ses services à Pascal Dupraz.

« Je me dis que je peux faire encore des choses en L1 »