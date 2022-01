Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme annonce de Dupraz sur la suite du recrutement hivernal !

Publié le 20 janvier 2022 à 16h10 par B.C.

Désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a annoncé ce jeudi attendre encore au moins deux recrues avant la fin du mercato hivernal.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 12 points au compteur, l’ASSE compte sur le mercato hivernal pour se refaire une santé. Après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, Pascal Dupraz s’apprête à mettre la main sur Eliaquim Mangala, dont l’arrivée est imminente. Mais d’autres renforts sont encore attendus dans le Forez comme l’expliquait récemment l’entraîneur des Verts . « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral », annonçait-il dans les colonnes du Progrès . Interrogé en conférence de presse sur la suite du mercato hivernal, Pascal Dupraz en a rajouté une couche, tout en annonçant qu’un nouveau joueur allait prochainement débarquer.

« Des recrues ? On en attend au moins deux »