Mercato - ASSE : Dupraz se lance dans un énorme chantier !

Publié le 20 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Bien que la priorité de l'ASSE soit de se renforcer, Pascal Dupraz espère aussi réussir à se séparer de plusieurs joueurs d'ici la fin du mercato.

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE a bouclé l'arrivée de trois renforts à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Mais Pascal Dupraz en veut encore plus comme il l'a confié : « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral . » Mais ce n'est pas tout puisque l'entraîneur des Verts souhaite également dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs.

Dupraz attend des ventes