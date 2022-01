Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a bouclé une nouvelle recrue !

Publié le 20 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Après quelques jours de tractation, l'ASSE est tombée d'accord avec Eliaquim Mangala pour un contrat de six mois.

Malgré les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l'ASSE ne compte pas en rester là comme l'a annoncé Pascal Dupraz dans les colonnes du Progrès . « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral. Mais si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé », assurait l'entraîneur des Verts. Et Pascal Dupraz a été entendu.

Accord total avec Mangala