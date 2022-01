Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sampaoli envoie un message fort sur l'avenir de Seko Fofana !

Publié le 21 janvier 2022 à 7h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi à quelques heures du match face au RC Lens, Jorge Sampaoli n'a pas tari d'éloges à l'égard de Seko Fofana, annoncé au PSG.

Performant avec le RC Lens depuis le début de la saison, Seko Fofana attire la convoitise de nombreux clubs. Selon Foot Mercato , le PSG apprécierait son profil pour renforcer son milieu de terrain. Récemment, l’un de ses agents s’était exprimé sur cette rumeur, mais aussi sur une possible arrivée à l’OM. « Ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien » avait confié Antony Mendez.

Sampaoli est fan de Seko Fofana