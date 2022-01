Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli donne le ton pour cette recrue hivernale !

Publié le 21 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Ayant débarqué cet hiver à l’OM après quelques mois d’inactivité, Cédric Bakambu va mettre un petit moment avant d’être opérationnel selon son entraîneur Jorge Sampaoli.

Alors qu’il était sans club depuis son départ de Beijing Guoan à l’été 2021, Cédric Bakambu a vu l’OM lui faire confiance en lui offrant un contrat de deux ans et demi cet hiver. De ce fait, l’avant-centre congolais dispose à présent d’un engagement contractuel envers l’Olympique de Marseille jusqu’à l’été 2024. Appréciant le fait d’avoir une nouvelle cartouche offensive à sa disposition, l’entraîneur Jorge Sampaoli a cependant pris la peine de prévenir les sceptiques et les observateurs quant à l’intégration et l’adaptation de Cédric Bakambu à l’OM.

Sampaoli demande « du temps » pour Bakambu