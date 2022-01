Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Kolasinac, Longoria prépare un départ à l’OM !

Publié le 21 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

En ce mois de janvier, l’OM a donc accueilli Sead Kolasinac. Un moyen d’anticiper le futur départ d’Alvaro Gonzalez ?

Cet hiver, l’OM a déjà accueilli deux nouveaux joueurs avec Cédric Bakambu et donc Sead Kolasinac. Libéré de son contrat avec Arsenal, le Bosnien s’est engagé pour un an et demi avec le club phocéen, venant ainsi pallier le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice, au poste d’arrière gauche. Mais lors de la présentation de Kolasinac ce jeudi, Pablo Longoria a tenu à souligner la polyvalence de sa recrue, qui peut également évoluer en défense centrale.

« On voulait signer Sead pour anticiper »