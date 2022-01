Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Le clan Seko Fofana vide son sac et fait le point sur son avenir !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h30 par Dan Marciano

L'un des conseillers de Seko Fofana, Antony Mendez a fait un long point sur l'avenir du milieu de terrain au RC Lens et a notamment évoqué la possibilité de rejoindre un jour le PSG et l'OM.

Si le RC Lens s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, il le doit à Seko Fofana. Le milieu offensif a inscrit un doublé face au LOSC, dont un but dans le temps additionnel, mais aussi le penalty de la victoire lors de la séance de tirs au but. Agé de 26 ans, l’international ivoirien est au sommet de sa carrière. Ce n’est pas pour rien si l’OM avait, un temps, envisagé de le recruter lors du dernier mercato estival. Mais malgré l’intérêt de Pablo Longoria, Seko Fofana avait décidé de poursuivre sa carrière au RC Lens. « J'ai longuement réfléchi, je m'imaginais ici et pas ailleurs. Je me suis vu dans le projet, j'étais persuadé qu'en travaillant ensemble, avec une bonne mentalité, on allait réussir à avoir de bons résultats. J'aime relever les défis impossibles, je ne le regrette pas » avait-il confié à L’Equipe . Lié au club Sang et Or jusqu’en 2024, le joueur pourrait vite recevoir des propositions d’équipes plus huppées. Ce jeudi, l’un de ses conseillers a fait le point sur son avenir en Ligue 1.

« C’est agaçant d’entendre que le RC Lens est trop petit »

Questionné sur l’avenir de Seko Fofana au RC Lens, son représentant n’a pas caché son agacement. « C’est agaçant d’entendre que le RC Lens est trop petit. Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, NDLR) pour obtenir le transfert depuis l'Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes » a confié Antony Mendez dans un entretien accordé à Foot Mercato .

« Le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français »