Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour ce gros coup en Ligue 1 !

Publié le 5 janvier 2022 à 23h45 par A.M.

Auteur d'une excellente saison, Seko Fofana serait notamment convoité par l'OM, mais Frank Haise assure que l'international ivoirien est très bien à Lens.

Recruté pour plus de 11M€ durant l'été 2020 afin de permettre au RC Lens de faire bonne figure pour son retour en Ligue 1, Seko Fofana impressionne dans l'entrejeu des Sang-et-Or comme en témoigne sa nouvelle prestation de haut niveau lors du derby contre le LOSC remporté aux tirs-au-but mardi soir. Des performances qui ne passent pas inaperçues sur le marché puisque l'OM serait notamment intéressé par Seko Fofana depuis plusieurs mois. Mais Frank Haise se montre très clair à ce sujet.

«Il est très bien dans le club»