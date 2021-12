Foot - Ligue 1

Mbappé, Payet, Fofana… Quel est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement ?

Publié le 26 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

A la mi-saison, l’heure est au bilan. Quel est donc le meilleur joueur de Ligue 1 après cette phase aller ?

Après 19 journées de Ligue 1, c’est donc le PSG qui est en tête du championnat et assez largement. En effet, la bande Mauricio Pochettino, menée notamment par un très grand Kylian Mbappé, compte 13 points d’avance sur ses dauphin que sont l’OGC Nice et l’OM, qui a d’ailleurs encore un match en moins. Mais derrière le PSG, la lutte est très serrée puisque Rennes, Montpellier ou encore l’AS Monaco ne sont qu’à quelques longueurs. Et d’un point de vue individuel, cette première partie de saison a également mise en avant de nombreux joueurs, qui ont porté leur équipe respective.

Mbappé et les autres !

Et quand il s’agit d’évoquer le débat du meilleur joueur de Ligue 1, les regards se tournent naturellement vers Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du PSG dispute peut-être sa dernière saison en France, il frappe très fort, comptant aujourd’hui 9 buts et 8 passes décisives. Au sein du club de la capitale, Marquinhos n’est lui aussi pas en reste. Mais il n’y a pas que le PSG. A l’OM, Dimitri Payet a lui aussi été très impressionnant avec notamment ses 7 buts et 6 passes décisives. Au RC Lens, Seko Fofana ne cesse de réaliser de grosses performances dans l’entrejeu. A Rennes, Gaëtan Laborde empile lui les buts, comptant aujourd’hui 9 réalisations. Mais au classement des buteurs de Ligue 1, c’est bien Jonathan David, du LOSC, qui est en tête avec ses 12 unités. De plus, on pourrait également citer Téji Savanier, toujours aussi bon avec Montpellier, ou encore Lucas Paqueta, bien qu’il ait dernièrement baissé de régime avec l’OL.



Alors, quel est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement ?