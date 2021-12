Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe pour Mbappé !

Publié le 25 décembre 2021 à 17h00 par T.M.

A partir du 1er janvier, le Real Madrid sera libre de négocier avec Kylian Mbappé. Et l’arrivée du joueur du PSG ne cesse de se confirmer de jour en jour…

Depuis 2017, Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG. Une belle histoire qui pourrait toutefois ne pas durer. En effet, le Français est en fin de contrat et rien ne dit qu’il prolongera d’ici juin prochain. Bien que Leonardo garde espoir de faire signer un nouveau contrat à Mbappé, ce dernier semble plutôt avoir la tête à un départ, lui qui voulait déjà s’en aller durant le dernier mercato estival. Une aubaine donc pour le Real Madrid, qui pourrait ainsi récupérer le joueur du PSG librement.

L’arrivée au Real Madrid se précise !