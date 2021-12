Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Pascal Dupraz est déjà scellé !

Publié le 25 décembre 2021 à 16h00 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'ASSE pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz sait déjà que son aventure dans le Forez n'ira pas au-delà de cette saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Passé proche du licenciement à de nombreuses reprises depuis le début de saison, le Castrais a finalement été démis de ses fonctions après la déroute contre le Stade Rennais (0-5). Pascal Dupraz va donc jouer son rôle préféré à savoir celui de pompier de service afin de sauver l'ASSE de la relégation. Mais son aventure ne devrait pas aller au-delà.

6 mois et puis s'en va ?