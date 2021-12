Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz ne vas pas avoir le choix pour son mercato…

Publié le 25 décembre 2021 à 5h00 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’ASSE courant décembre, Pascal Dupraz va devoir impérativement se renforcer au cours du mercato de janvier à cause… de la CAN !

Lors de sa conférence de presse de présentation à l’ASSE, Pascal Dupraz avait affiché ses ambitions pour le mercato hivernal : « Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club », indiquait l’entraîneur des Verts, qui espère donc pouvoir obtenir un peu de renfort en janvier pour étoffer son groupe. Et pour cause, l’ASSE va être obligée de composer avec un certain nombre d’absents…

L’ASSE plombée par la CAN

En effet, plusieurs éléments tels que Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saïdou Sow seront concernés par une participation en Coupe d’Afrique des Nations cet hiver, et l’ASSE se retrouve donc dans l’obligation de pallier ces départs. Reste à savoir si Dupraz trouvera son bonheur sur le marché avec des moyens financiers limités.