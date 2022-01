Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fixe un énorme prix pour Arkadiusz Milik !

Publié le 5 janvier 2022 à 21h15 par A.C.

Arkadiusz Milik fait à nouveau parler de son avenir, alors que la Juventus aimerait le souffler à l’Olympique de Marseille.

Partira ? Ne partira pas ? Comme cet été, Arkadiusz Milik est annoncé proche d’un possible départ et c’est la Juventus qui serait encore intéressée pour le recruter. Une opération semble toutefois délicate, puisque le Polonais appartient toujours au Napoli et l’Olympique de Marseille doit encore verser 8M€ pour l’acquérir définitivement. Les Bianconeri souhaiteraient boucler un prêt de six mois, mais les médias italiens assurent que c’est actuellement impossible. D’ailleurs, Pablo Longoria ne semble pas vraiment enclin à se priver de Milik en plein milieu de la saison, alors même qu’il est le seul véritable numéro 9 de l’OM.

Au moins 20M€ pour Milik