Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 5 janvier 2022 à 20h15 par D.M.

Le Real Madrid aurait décidé de se retirer du dossier Antonio Rüdiger en raison de ses exigences. Une excellente nouvelle pout le PSG et les autres équipes intéressées.

Le poste de défenseur central a été renforcé lors du dernier mercato estival avec l’arrivée de Sergio Ramos en provenance du Real Madrid. Mais malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, le PSG voudrait voir débarquer un nouveau renfort défensif. Selon la presse espagnole, les dirigeants parisiens se seraient entretenus avec l’agent d’Antonio Rüdiger. Lié à Chelsea jusqu’en juin, l’international allemand n’a toujours pas prolongé son contrat. Une situation, qui inquiète Thomas Tuchel. « Je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne sais pas si ses agents parlent avec d'autres clubs, maintenant c'est possible. Je suis sûr qu'il sait combien je l’apprécie. Nous sommes dans communication avec lui, le club fait de son mieux » a confié le coach en conférence de presse ce mardi.

Le Real Madrid ne serait plus une option pour Rüdiger