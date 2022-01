Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’OM, c’est Leonardo qui pourrait tenter de relancer Martial !

Publié le 5 janvier 2022 à 18h45 par A.C.

Barré à Manchester United, Anthony Martial pourrait décider de relancer sa carrière ailleurs cet hiver et le Paris Saint-Germain pourrait être une option.

Lorsqu’il a quitté l’AS Monaco pour rejoindre Manchester United en 2015, Anthony Martial devait exploser en Premier League. Finalement, le Français n’a jamais réussi à s’affirmer sur la longueur et les arrivées d’Edinson Cavani ainsi que de Cristiano Ronaldo cet été pourraient être synonymes de départ. Ces dernières semaines son nom a d’ailleurs été lié à plusieurs clubs et notamment l’Olympique de Marseille, à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Une autre piste semble toutefois s’être ouverte, puisque le Paris Saint-Germain s’intéresserait également à Martial !

Anthony Martial, la surprise de l’hiver ?