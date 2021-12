Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Anthony Martial, c'est terminé !

Publié le 29 décembre 2021 à 22h10 par A.M.

Sur le départ de Manchester United, Anthony Martial a été annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de l'OM, mais devrait finalement rejoindre le Séville FC sous la forme d'un prêt.

Anthony Martial devrait animer le mercato d'hiver. Et pour cause, l'international français a été peu utilisé cette saison et souhaite quitter Manchester United comme le confirmait récemment Ralf Rangnick : « Il m'a expliqué qu'il était à MU depuis sept ans et qu'il considérait qu'il était temps pour lui de tourner la page, d'aller voir ailleurs ». Dans cette optique, plusieurs pistes ont émergé pour l'ancien Monégasque à l'image du FC Barcelone ou encore de l'OM. L'idée d'un prêt à Marseille, en échange de Boubacar Kamara, a été suggérée par MARCA . Mais Anthony Martial devrait finalement prendre une autre destination.

Martial se rapproche de Séville