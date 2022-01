Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort surprise à 75M€ envisagé par Xavi cet hiver ?

Publié le 6 janvier 2022 à 19h30 par Dan Marciano

En raison de la blessure de Ronald Araujo, le FC Barcelone envisagerait de recruter un défenseur central cet hiver. Le nom de Matthijs de Ligt est évoqué par la presse espagnole.

Le FC Barcelone n’a pas rassuré, mais a assuré l’essentiel ce jeudi en battant Linares Deportivo en Coupe du Roi (1-2). Mais le club catalan a perdu pour plusieurs semaines Frenkie De Jong et Ronald Araujo. Le milieu de terrain néerlandais souffre d’une blessure à la jambe gauche et sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. Quant à Ronald Araujo, il passera sur le billard ce vendredi. « Le joueur de la première équipe Ronald Araujo a une fracture du métacarpe droit et du troisième métacarpien à la main droite. Le joueur sera opéré demain vendredi par le Dr Xavier Mir sous la supervision des services médicaux du Club. Une nouvelle déclaration sera fournie une fois cette intervention terminée » a communiqué le FC Barcelone. Les deux joueurs rempliront un peu plus l’infirmerie et rejoindront Ansu Fati, Memphis Depay ou encore Martin Braithwaite, également sur la touche. Cette blessure pose des interrogations sur la suite du recrutement et du mercato hivernal.

Un défenseur central attendu au FC Barcelone

En effet, après avoir enregistré les arrivées de Ferran Torres et de Daniel Alves, le FC Barcelone avait prévu de recruter un avant-centre capable de prendre la succession de Sergio Agüero, poussé à la retraite par des soucis cardiaques. Les dirigeants catalans avaient exploré les pistes Edinson Cavani (Manchester United) et Alvaro Morata. Mais comme l’explique Sport ce jeudi, les plans de Joan Laporta pourrait être remis en question en raison de la blessure de Ronald Araujo. Le club blaugrana pourrait se mettre à la recherche d’un défenseur central lors de ce mois de janvier, ce qui n’était pas prévu initialement. Le Barça, qui devrait en plus perdre Samuel Umtiti cet hiver, s’intéresse à plusieurs options. Selon le quotidien espagnol, les responsables pourraient privilégier un transfert abordable au niveau financier. Ce défenseur viendrait dépanner Xavi jusqu’à la fin de la saison. Mais le FC Barcelone pourrait aussi prendre la décision d’investir massivement sur un joueur, qui restera en Catalogne de nombreuses années.

Le Barça prêt à tenter le coup pour De Ligt ?