Mercato - OM : Le RC Lens prévient Pablo Longoria pour Seko Fofana !

Publié le 6 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Dans le viseur de l'OM, Seko Fofana semble toutefois parfaitement épanoui au RC Lens comme l'assurent Franck Haise et Corentin Jean.

Recruté par le RC Lens durant l'été 2020, Seko Fofana ne cesse de confirmer son immense talent. Impressionnant dans le cœur du jeu lensois, l'ancien milieu de terrain de l'Udinese a encore brillé contre le LOSC mardi soir lors de la victoire des Sang et Or aux tirs aux but. Une prestation qui risque de renforcer l'intérêt de l'OM qui le suit depuis plusieurs mois. Mais Corentin Jean annonçait la couleur pour l'avenir de Seko Fofana après la victoire dans le derby : « Seko a fait un gros match. On connait tous ses qualités. Physiquement, c’est un monstre, mais même techniquement, il a de grandes qualités. Il a beaucoup aidé l’équipe, j’espère qu’il sera à ce niveau dans cette 2e partie de saison ! »

Le RC Lens retient Fofana