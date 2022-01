Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La décision est déjà prise pour remplacer Jordan Amavi !

Publié le 6 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

De retour à l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Jordan Amavi ne sera pas remplacé par un autre latéral gauche à l’OM cet hiver. Explications.

Très peu utilisé par Jorge Sampaoli ces derniers mois à l’OM (deux apparitions seulement en Ligue 1), Jordan Amavi (27 ans) quitte le club phocéen par la petite porte. Un accord a été trouvé entre sa direction et celle de l’OGC Nice sur les bases d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat, et Amavi retrouvera donc son club formateur. Mais Pablo Longoria envisage-t-il de remplacer numériquement son joueur à l’OM ?

L’OM veut un central

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi dans ses colonnes, le président de l’OM aurait déjà tranché sur la question, et envisagerait plutôt de faire venir un profil capable de suppléer Luan Peres plutôt qu’un pur latéral gauche de formation pour remplacer Jordan Amavi cet hiver. Un choix qui s’explique par la tactique mise en place par Jorge Sampaoli, qui préfère évoluer avec trois défenseurs centraux.