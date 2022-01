Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz sauvé par Aulas pour ce buteur de Ligue 1 ?

Publié le 21 janvier 2022 à 20h10 par A.D.

Pour renforcer son attaque cet hiver, l'ASSE aimerait s'offrir les services de Serhou Guirassy. Conscient de la situation, le Stade Rennais penserait à recruter Tino Kadewere en cas de départ de son buteur de 25 ans.

Comme le10sport.com vous l'avait annoncé en exclusivité, l'ASSE a obtenu les prêts de Paul Bernardoni et de Sada Thioub. De surcroit, Pascal Dupraz a enregistré les arrivées de Bakary Sako, Eliaquim Mangala et de Joris Gnagnon. Après avoir recruté cinq joueurs, le coach de l'ASSE voudrait frapper encore plus fort cet hiver en s'offrant les services d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, Pascal Dupraz aurait coché le nom de Serhou Guirassy. Et heureusement pour les Verts , le Stade Rennais se préparerait déjà à un avenir sans son buteur de 25 ans.

Le Stade Rennais veut Tino Kadewere pour remplacer Serhou Guirassy