Mercato - ASSE : Une grosse bataille attend Dupraz pour cet attaquant de L1 !

Publié le 21 janvier 2022 à 18h10 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Pascal Dupraz aimerait s'offrir les services de Serhou Guirassy. Toutefois, le coach de l'ASSE serait à la lutte avec plusieurs clubs anglais, dont Burnley, pour le pensionnaire du Stade Rennais.

Tout juste arrivé sur le banc de l'ASSE pour sauver le club, Pascal Dupraz a déjà frappé un grand coup sur le marché pour réussir sa mission. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont rallié le club du Forez sous la forme d'un prêt. De surcroit, Pascal Dupraz s'est également offert les services de Joris Gnagnon, d'Eliaquim Mangala et de Bakary Sako. Malgré tout, le technicien de l'ASSE ne souhaiterait pas en rester-là et aimerait aussi boucler l'arrivée de Serhou Guirassy en attaque. Toutefois, les Verts seraient soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Serhou Guirassy a la cote en Angleterre