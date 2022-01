Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Mangala, Dupraz attend d'autres recrues !

Publié le 21 janvier 2022 à 1h30 par A.D.

L'ASSE a bouclé l'arrivée d'Eliaquim Mangala. En effet, le défenseur de 30 ans vient de signer son contrat avec les Verts. A présent, Pascal Dupraz aimerait recruter à la fois un arrière droit et un avant-centre d'ici la fin du mois de janvier.

Pour remplir sa mission sauvetage à l'ASSE, Pascal Dupraz n'a pas chômé lors de ce mercato hivernal. En effet, le nouveau coach des Verts a enregistré les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon et de Bakary Sako. Désireux de recruter un nouveau défenseur central cet hiver, Pascal Dupraz a décidé d'opter pour Eliaquim Mangala. D'ailleurs, l'entraineur de l'ASSE vient tout juste de boucler cette opération.

Après avoir signé Eliaquim Mangala, Dupraz veut un latéral droit et un 9