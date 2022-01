Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz se prononce sur sa dernière recrue !

Publié le 21 janvier 2022 à 15h10 par P.L.

S'entraînant avec l'ASSE depuis fin novembre, Joris Gnagnon vient tout juste de s'engager avec les Verts pour les six prochains mois. Et Pascal Dupraz s'est montré plutôt satisfait du recrutement officiel du défenseur de 25 ans.

En ce mois de janvier, l’ASSE se montre plutôt active sur le marché des transferts. Le club stéphanois a déjà enregistré officiellement cinq arrivées. À la liste comprenant Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni et Eliaquim Mangala, il faut désormais ajouter le nom de Joris Gnagnon. Ayant rejoint les Verts fin novembre totalement hors de forme, le défenseur de 25 ans vient tout juste de parapher un contrat de six mois. Et l’arrivée de l’ancien Rennais ne déplait pas du tout à Pascal Dupraz.

Dupraz satisfait de l’arrivée de Gnagnon, qui « correspond aux critères de recrutement » que l’ASSE avait défini