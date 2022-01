Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Dupraz sort du silence après son arrivée !

Publié le 21 janvier 2022 à 14h10 par P.L.

L'ASSE a enregistré une cinquième recrue cet hiver avec Joris Gnagnon, qui s'est engagé pour les six prochains mois. Et la réaction du défenseur de 25 ans ne s'est pas faite attendre.

Décidément, l’ASSE se montre particulièrement active sur ce mercato hivernal. Après avoir déjà enregistré les arrivées de Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni et Eliaquim Mangala, le club stéphanois a officialisé le recrutement de Joris Gnagnon. L’ancien Rennais vient tout juste de parapher un contrat de six mois après avoir participé à plusieurs entraînements avec les Verts depuis fin novembre. Et le nouveau numéro 23 de Saint-Etienne s’est exprimé dans la foulée sur son arrivée.

Gnagnon veut retrouver son niveau sur le terrain et « aider l'ASSE à se maintenir »