Mercato - ASSE : La grande confidence de Bernardoni sur son arrivée au club !

Publié le 21 janvier 2022 à 9h30 par G.d.S.S.

Attiré par l’ASSE sous la forme d’un prêt cet hiver, Paul Bernardoni se dit très heureux de débarquer dans un club autant chargé d’histoire malgré un contexte sportif très compliqué actuellement chez les Verts.

Dès le 4 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité les discussions entre la direction de l’ASSE et Paul Bernardoni, et les Verts ont finalement concrétisé ces négociations en parvenant à obtenir son arrivée en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Bernardoni débarque avec un challenge de taille : maintenir l’ASSE en Ligue 1, alors que le club pointe à la dernière place du classement. Mais le gardien appartenant au SCO Angers ne regrette pas son choix et se prononce dans les colonnes de L’Equipe à ce sujet.

« Tu sens que tu arrives dans un grand club »