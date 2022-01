Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz veut tenter un autre coup à 0€ en attaque !

Publié le 21 janvier 2022 à 9h00 par P.L.

En quête de renfort offensif, l'ASSE multiplierait les pistes. Le club stéphanois pourraint ainsi se tourner vers le marché des agents libres avec Zé Luis. Toutefois, les Verts ne sont pas seuls sur le dossier.

Sur ce mercato hivernal, Pascal Dupraz a été écouté puisque jusqu’à présent, l’ASSE s’est attachée les services de cinq nouveaux joueurs avec Joris Gnagnon, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Bakary Sako et maintenant Eliaquim Mangala. Toutefois, le club stéphanois ne compterait pas s’arrêter là. Pascal Dupraz voudrait voir un nouvel attaquant débarquer dans le Forez. Ces derniers jours, il était question d’un intérêt pour Jean-Philippe Mateta. Mais comme le10sport.com a pu vous le révéler, la piste s’avère plus compliquée que prévue étant donné que Crystal Palace souhaite d’abord lui trouver son remplaçant avant de le laisser filer. L’ASSE explorerait donc d’autres pistes. Et la lanterne rouge de Ligue 1 pourrait bien s’orienter vers le marché des agents libres.

L’ASSE est intéressée par Zé Luis