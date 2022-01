Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les ambitions sont affichées pour le coup de poker Joris Gnagnon !

Publié le 21 janvier 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE vient d’officialiser l’arrivée de Joris Gnagnon, ce recrutement s’apparente clairement à un coup de poker de la part du club stéphanois. Mais l’ancien défenseur du Stade Rennais ainsi que Pascal Dupraz semblent confiants…

L’ASSE poursuit sa révolution du mercato hivernal ! Après les arrivées en provenance du SCO Angers de Paul Bernardoni et Sada Thioub en prêt qui vous avaient été révélées en exclusivité par le10sport.com, et en plus des signatures libres de Bakary Sako et Eliaquim Mangala, c’est désormais au tour de Joris Gnagnon de s’engager avec les Verts en ce mois de janvier. Le défenseur central de 25 ans, qui était libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Séville en septembre dernier, va donc tenter d’aider Pascal Dupraz dans son opération maintien de l’ASSE. Et Gnagnon ne manque pas d’ambitions pour son nouveau challenge.

« Deux challenges se présentent à moi »

Interrogé sur le site officiel de l’ASSE après l’officialisation de son recrutement, Joris Gnagnon s’est livré sur son arrivée dans le Forez : « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Après une période délicate sur le plan personnel, deux challenges se présentent à moi : retrouver mon niveau sur le terrain pour rendre la confiance que les dirigeants m'ont donnée et aider l'ASSE à se maintenir en première division. Je vais tout faire pour », indique l’ancien joueur du Stade Rennais, qui espère donc pouvoir retrouver son meilleur niveau avec l’ASSE. En attendant, à en croire les dernières tendances, Joris Gnagnon avait besoin d’une grosse remise à niveau sur le plan physique, mais son recrutement étant néanmoins fortement désiré par Pascal Dupraz.

Dupaz fait passer un premier message à Gnagnon