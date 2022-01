Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bataille s'annonce pour Ousmane Dembélé !

Publié le 21 janvier 2022 à 19h00 par B.L.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet hiver, Ousmane Dembélé aurait la cote en Premier League. En effet, Newcastle et Manchester United seraient intéressés par le Français.

L'avenir d'Ousmane Dembélé pourrait s'écrire loin du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain avec le club culé, le Français refuserait toujours de prolonger son bail avec les Blaugrana , notamment sous l'influence de son agent Moussa Sissoko. Par conséquent, Mateu Alemany, directeur du football au sein du Barça, a clairement fait savoir qu'Ousmane Dembélé était invité à se trouver un nouveau club dès cet hiver : « On a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier. » Et en Angleterre, deux équipes pourraient être tentées par une arrivée du champion du monde...

Newcastle et Manchester United surveillent Dembélé