Mercato - PSG : Di Maria envoie un message aux nouvelles recrues !

Publié le 21 janvier 2022 à 17h15 par B.L.

Alors que Mauricio Pochettino est parfois critiqué pour sa gestion des jeunes joueurs du PSG, Angel Di Maria a partagé son avis sur la question.

Au sein d'un effectif de stars, il est parfois difficile de se faire une place pour les nouvelles recrues du PSG. L'été dernier, Sergio Ramos, Lionel Messi, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum ont notamment été recrutés par Leonardo, mais ils peinent encore à trouver leur rythme de croisière au Parc des Princes. Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a ainsi partagé son analyse sur l'intégration parfois difficile des recrues du PSG.

« Parfois il faut un temps d’adaptation pour que tout le monde parvienne à s’intégrer dans l’équipe »