Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement en coulisses pour Caleta-Car !

Publié le 22 janvier 2022 à 0h30 par B.L.

N'entrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car serait poussé vers la sortie par l'OM cet hiver. Le Croate n'intéresserait que la Serie A pour le moment.

L'OM se montre très actif sur le marché des transferts cet hiver. Pablo Longoria a en effet déjà bouclé les arrivées de deux renforts avec les signatures de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac. Désormais, le club olympien chercherait à dégraisser son effectif. En conférence de presse jeudi, Jorge Sampaoli n'a pas fermé la porte à de futurs départs lors du mercato hivernal : « On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs. » Ainsi, Pablo Longoria compterait notamment se séparer de Duje Caleta-Car.

Duje Caleta-Car intéresse la Serie A