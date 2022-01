Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle Longoria pour la fin du mercato !

Publié le 20 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien que l'OM ait déjà recruté deux joueurs, à savoir Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Jorge Sampaoli assure que le mercato marseillais n'est peut-être pas terminé. L'Argentin craint notamment des départs d'ici le 31 janvier.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a réussi à saisir des opportunités. C'est ainsi que Cédric Bakambu, qui était libre de tout contrat depuis la fin de son bail en Chine, s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec le club phocéen. De son côté, Sead Kolasinac a signé pour un an et demi à l'OM alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Cependant, la priorité concernait les ventes cet hiver. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec une option d'achat tandis que Dario Benedetto a fait son retour à Boca Juniors. D'autres départs pourraient intervenir d'ici le 31 janvier à l'image d'Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda ou encore Boubacar Kamara dont le contrat s'achève en juin prochain.

Sampaoli s'attend à des départs