Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier élément gênant dans les coulisses du dossier Ndombele ?

Publié le 21 janvier 2022 à 18h15 par P.L.

Afin de se renforcer au milieu de terrain, le PSG serait intéressé par le profil de Tanguy Ndombele. Néanmoins, le club de la capitale pourrait se retrouver face à un problème assez récurrent lorsqu'il s'agit de négocier avec Tottenham : Daniel Levy.

Malgré un recrutement colossal lors de l’été 2021, le PSG chercherait tout de même à se renforcer. Et pour cela, le club de la capitale pourrait bien passer à l’action dès cet hiver. Comme l’a révélé The Athletic , la formation parisienne serait intéressée par Tanguy Ndombele pour un prêt avec option d’achat, le pensionnaire de Ligue 1 ne disposant pas d’une marge économique suffisante pour proposer un transfert sec. Néanmoins, Leonardo aurait d’abord exigé à ce qu’un dégraissage de l’effectif soit effectué avant de recruter Tanguy Ndombele. Mais en plus de cela, le PSG pourrait bien se confronter à un premier problème dans le dossier.

Daniel Levy pourrait encore poser des problèmes au PSG