Mercato - PSG : Leonardo a fixé une grosse condition pour Ndombele !

Publié le 21 janvier 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Très attiré par le profil de Tanguy Ndombele qui fait désormais figure de priorité au PSG, Leonardo a toutefois fait une grande annonce en interne : il souhaite se débarrasser d’un milieu de terrain avant de pouvoir faire venir l’international français de Tottenham.

La nouvelle a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures et elle a été révélée par The Athletic : le PSG s’est plus que jamais positionné sur le profil de Tanguy Ndombele (25 ans), le milieu de terrain français de Tottenham. Le club de la capitale envisage un prêt avec option d’achat pour l’ancien joueur de l’OL, n’ayant pas la marge financière pour envisager un transfert sec. Mais pour parvenir à boucler l’arrivée de Ndombele, le PSG doit avant tout dégraisser…

Leonardo veut lâcher un milieu pour foncer sur Ndombele