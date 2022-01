Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ouvre un gros dossier en Premier League !

Publié le 20 janvier 2022 à 17h45 par T.M. mis à jour le 20 janvier 2022 à 18h25

Plus en odeur de sainteté à Tottenham, Tanguy Ndombele est poussé vers la sortie. Une opportunité dont souhaiterait profiter Mauricio Pochettino au PSG.

Jusqu’à présent, le PSG s’est surtout concentré sur les départs durant ce mercato hivernal. Mais le mois de janvier n’est pas encore terminé et une arrivée ne serait pas à exclure au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Bien que Leonardo avait dernièrement expliqué que le PSG n’avait pas de besoins, le milieu de terrain apparait comme l’un des grands chantiers du club de la capitale. Et alors que Georginio Wijnaldum est en grande difficulté depuis son arrivée, Mauricio Pochettino pourrait bien remédier à cela.

Un intérêt pour Tanguy Ndombele !