Mercato - PSG : Le Qatar prêt à se séparer de Leonardo ?

Publié le 20 janvier 2022 à 16h45 par T.M.

En 2019, Leonardo avait fait son grand retour au PSG en tant que directeur sportif. Une aventure qui pourrait cependant se terminer d’ici peu.

Alors que Leonardo avait contribué à lancer le projet QSI au PSG, le Brésilien avait ensuite été rappelé en 2019 pour remettre de l’ordre au sein du club de la capitale. Et l’impact a été immédiat avec notamment les arrivées de Keylor Navas ou encore de Mauro Icardi. Toutefois, au PSG, tout n’est pas tout rose concernant Leonardo, qui entretiendrait notamment une relation compliquée avec les entraîneurs. Ainsi, ces derniers mois, un départ de l’actuel directeur sportif a quelque fois été évoqué et cela semble bel et bien être une possibilité.

Leonardo ne fait pas l’unanimité au Qatar !