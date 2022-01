Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba totalement relancé ?

Publié le 20 janvier 2022 à 16h30 par B.C.

Malgré des discussions avec plusieurs prétendants européens, à l’instar du PSG, Paul Pogba n’aurait toujours pas pris sa décision pour son avenir, et différentes options seraient encore envisageables le concernant.

Que va décider Paul Pogba pour son avenir ? Actuellement dans sa dernière année de contrat, le milieu de Manchester United fait durer le suspense, au grand dam de sa direction qui attend une réponse à son offre formulée il y a quelques mois déjà. Plusieurs options s’offrent à l’international français, très courtisé en raison de sa situation contractuelle. Déjà intéressé l’été dernier, le PSG n’aurait pas tiré un trait sur le joueur de 28 ans et apparaîtrait même en pole position dans ce dossier à en croire The Times . Une tendance confirmée par Le Parisien , annonçant que Paul Pogba était tenté par un retour en île-de-France, sa région natale. Cependant, rien n’est joué pour Leonardo, à la lutte avec le Real Madrid et la Juventus dans ce dossier.

Real, Juve, PSG… Une grosse bataille s’annonce pour Pogba

Comme l’explique 90min , une lutte à quatre s’annonce pour Paul Pogba. D’après la branche britannique du média sportif, c’est bien le PSG qui apparaît comme le favori dans ce dossier, au même titre que le Real Madrid, qui n’a pas oublié le milieu de terrain. Alors que ce dernier apparaissait déjà comme une priorité aux yeux de Zinedine Zidane, Florentino Pérez serait toujours en course pour mettre la main sur Paul Pogba, considéré comme l’une des cibles principales du club, souhaitant donner une touche française à son effectif avec Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Alors que l'ancien milieu du Stade Rennais a déjà rejoint la Casa Blanca lors du dernier mercato estival, la direction merengue devrait désormais se focaliser sur Mbappé et Pogba, de quoi plomber les plans du PSG. Néanmoins, la Juventus devrait également avoir son mot à dire avec son ancien joueur. Paul Pogba a adoré son passage à Turin sous Massimiliano Allegri et un retour en Italie serait sérieusement envisagé par le principal concerné. Enfin, Manchester United aurait encore toutes ses chances avec son numéro 6. 90min assure en effet que Paul Pogba n’a pas exclu la possibilité de renouveler son bail avec les Red Devils , d’autant que l’aspect financier ne serait pas l’unique facteur à entrer dans sa réflexion.

Aucune décision pour le moment

Paul Pogba et son entourage auraient déjà eu des discussions avec les quatre clubs cités ci-dessus au cours des six dernières semaines, mais pour l’heure, le joueur n’a pas l’intention de faire son choix. Le milieu, blessé depuis début novembre, est concentré sur son retour à la compétition et voudrait ainsi prendre son temps avant de trancher sur la question de son avenir. Le suspense reste donc entier concernant l’identité du club dans lequel évoluera Paul Pogba la saison prochaine…