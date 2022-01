Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une grosse surprise avec Kylian Mbappé ?

Publié le 20 janvier 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà envoyé au Real Madrid par la presse espagnole qui n’affiche plus aucun doute sur l’issue du dossier. Et pourtant, en coulisses, le Qatar déploie de gros moyens pour tenter de prolonger l’attaquant français à la dernière minute…

Kylian Mbappé et le PSG, est-ce vraiment la fin ? L’ancien joueur de l’AS Monaco arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes à l’issue de la saison, et les médias espagnols ne cessent d’assurer que Mbappé portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. La dernière sortie marquante en date à ce sujet est celle de Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito : « Je vous assure que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine », a-t-il clairement indiqué mardi soir. Pourtant, de son côté, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi garde espoir comme il l’avait expliqué fin novembre lors de la cérémonie du Ballon d’Or : « Vous savez ce que je pense, c'est un grand joueur. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. Si ça avance ? J'espère ! ». Et le PSG semble effectivement déterminé à conserver Kylian Mbappé.

Le Qatar s’active plus que jamais pour Mbappé

RMC Sport a récemment indiqué que l’attaquant du PSG n’avait pris aucune décision définitive quant à son avenir et que les discussions n’ont jamais été rompues entre le clan Mbappé et sa direction. L’objectif du Qatar serait clair dans ce dossier : convaincre l’international tricolore de signer un nouveau contrat de courte durée pour empêcher son départ libre au Real Madrid en fin de saison. ESPN a d’ailleurs assure que cette stratégie du PSG s’avère payante en coulisses et que Mbappé serait en train de revoir sa position en reconsidérant l’idée d’un départ en Espagne l’été prochain. Le Qatar réserve donc peut-être une belle surprise dans cet épineux feuilleton…

