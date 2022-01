Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club de Steve Mandanda pourrait bien être…

Publié le 20 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 20 janvier 2022 à 14h31

Cantonné à un rôle de doublure de luxe cette saison à l’OM derrière Pau Lopez, Steve Mandanda vivrait particulièrement mal cette situation en interne. Et l’OGC Nice, en quête d’un nouveau gardien, semble déterminé à recruter l’international français et intensifie les discussions…

De quoi sera fait l’avenir de Steve Mandanda (36 ans), alors que l’emblématique gardien de l’OM, qui vit actuellement sa 14e saison au sein du club phocéen ? Longtemps incontournable dans les buts marseillais, Mandanda a subi de plein fouet le recrutement de Pau Lopez qui a débarqué en provenance de l’AS Rome sous la forme de prêt avec option d’achat (12M€), une option d’achat qui sera d’ailleurs officiellement levée puisque l’Espagnol a disputé 20 matchs officiels cette saison avec l’OM : « Je suis très content d'être définitivement un joueur de l'OM. À partir du moment où je suis arrivé ici, je voulais rester. Ça a été extraordinaire jusqu'ici », a réagi Pau Lopez à cette nouvelle. Et ce nouveau recrutement bouche définitivement l’horizon de Mandanda à l’OM.

Mandanda sur le départ… pour l’OGC Nice ?

Fort logiquement, certains clubs ont donc pris position ces derniers temps pour Steve Mandanda. L’ASSE a été annoncée sur ses traces avant de finalement boucler l’arrivée de Paul Bernardoni en prêt, mais l’option la plus probable à ce jour semble mener à l’OGC Nice. Foot Mercato, qui avait déjà révélé l’existence de contacts entre les Aiglons et le clan Mandanda début janvier, en remet une couche ce jeudi sur le dossier et indique que les agents du gardien de l’OM sont toujours en discussions avec le club de Christophe Galtier qui souhaite attirer un nouveau gardien pour anticiper un départ de Walter Benitez. Reste désormais à savoir si l’OGC Nice et Pablo Longoria, qui cherche absolument à dégraisser l’effectif de l’OM en cette période de mercato, parviendront à trouver un accord.

« Il a peut-être envie d’être heureux ailleurs »